Kylie Jenner y Khloé Kardashian revelan cómo es su relación actual con Jordyn Woods

Sin embargo, la magnate de Good American dejó claro que no le tiene a Jordyn ninguna mala voluntad. De hecho, Khloé confirmó que ha perdonado a Jordyn. "Creo que es un gran error", compartió. "Esa es también la cosa en la que algunas narrativas no son tan divertidas de difundir y compartir como la pólvora. De hecho, he tuiteado, de hecho, he hecho historias de Instagram, no siento ningún rencor contra Jordyn. Creo que la gente comete errores. La gente vive y aprende. Y yo perdono a ambas partes".

Según Khloé, ella no podría haber perdonado a Tristan sin perdonar también a Jordyn. Como bien saben los lectores de E!, en febrero de 2019, Khloé y Tristan, que comparten a su hija True Thompson, se separaron después de que surgieran informes afirmaron que el jugador de la NBA se había acercado demasiado a la mejor amiga de Kylie.