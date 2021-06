Kylie Jenner detalla cómo es su relación actual con Tyga

Han pasado 4 años desde que terminaron.

Durante la primera parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians, Kylie Jenner reveló cómo están las cosas entre ella y su ex novio Tyga. Si bien la magnate de los kits de labios dejó claro que no habían resentimientos entre ella y el rapero de Taste, no son cercanos de ninguna manera.

"No somos amigos", le reveló la madre de Stormi Webster al presentador Andy Cohen. "Pero estamos bien. Si lo veo afuera o si me encuentro con él en cualquier lugar, ya sabes, siempre le deseo lo mejor. No tengo malos sentimientos hacia él".