Scott Disick revela lo que realmente rompió su relación con Kourtney Kardashian

Como dijo una vez Kourtney Kardashian, nadie puede enamorarse por los índices de audiencia.

Entonces, por mucho que los espectadores de Keeping Up With the Kardashians quieran que Kourtney y Scott Disick estén juntos y sean felices para siempre, ese no es el caso.

En un adelanto exclusivo de la segunda parte de la reunión de KUWTK, los ex reflexionan sobre lo que salió mal, y el abuso de sustancias de Scott definitivamente estuvo en el centro de todo. El presentador Andy Cohen pregunta si Kourtney y Scott todavía podrían estar juntos si Scott hubiera mantenido su sobriedad, y los padres de tres están de acuerdo en que probablemente todavía estarían saliendo.

"¡Lo siento, esto es tan profundo!", dice Kylie Jenner con una risa nerviosa.