Todos los récords que han sido rotos por las películas de Rápidos y Furiosos

Hablemos de números: Sí, probablemente hay cientos de volteretas de autos, persecuciones rudas y frases icónicas mientras Vin Diesel advierte sobre vivir la vida un cuarto de milla a la vez como Dominic Toretto en la pantalla. Pero la serie Rápidos y Furiosos ha batido récords de taquilla a la velocidad del rayo. Diesel se jactó en 2018 de que Fate of the Furious fue "la película más rápida de la historia en alcanzar el billón de dólares", según Indiewire. Según los informes, Fate of the Furious superó marginalmente a Star Wars: The Force Awakens para obtener el título.

Entonces, ¿qué otros récords ha superado la franquicia? ¡Abróchate el cinturón, es un gran viaje!