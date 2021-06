Esto es lo que realmente sucede entre Kylie Jenner y Travis Scott

El martes, 15 de junio, los dos asistieron al Parsons Benefit 2021 en Pier 17 en la ciudad de Nueva York con su hija de 3 años Stormi Webster , marcando su primer evento de alfombra roja desde su separación hace más de un año. Travis, de 26 años, y Kylie, de 23, posaron para las fotos mientras se abrazaban. Luego, más tarde en el escenario, el rapero aceptó un premio. En su discurso, él expresó su amor tanto por Stormi como por la estrella de Keeping Up With the Kardashians , llamándola "esposita". Esta fue la primera vez que Travis usa públicamente su apodo para Kylie desde que E! News se enteró en octubre de 2019 de que los dos estaban "tomando un tiempo aparte".

"Kylie y Travis están muy felices y actúan como una pareja nuevamente", dijo la fuente. "Se dan la mano y son cariñosos. No son tímidos para mostrar su amor por el otro. Se apoyan y son una constante en la vida del otro".

El miércoles, 16 de junio, una fuente cercana a la familia le dijo a E! News que Kylie y Travis "todavía tienen casas separadas y no viven juntos, pero son románticos de nuevo y parecen muy felices con la dirección en la que se dirigen".