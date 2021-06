El papel que le generó ataques de pánico a Reese Witherspoon y la obligó a tratarse con hipnosis

"El libro de Cheryl Strayed fue tan hermoso y sagrado para mí porque me habló profundamente sobre cómo nosotras, como mujeres, tenemos que salvarnos. No hay madre ni padre que vengan a salvarnos. No hay cónyuge", comparte. "Pensé que era radical que al final de la película, ella termina sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin pareja, y está feliz".