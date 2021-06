Oriana Sabatini confiesa los duros episodios donde se dio cuenta que tenía un trastorno alimenticio

"Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me queria sacar ese peso de encima. No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una guru del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mi hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor".

Este jueves 9 de junio, fue publicada una entrevista de Ori en el canal de YouTube de Pablo Agustín en la que dio detalles de los duros episodios que la hicieron reaccionar acerca de sus problemas.