Belinda y Christian Nodal se declaran su amor en el lugar más especial del mundo

"... a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella, porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe", dijo Nodal en entrevista para Despierta América recientemente.

Como los fans recordarán, fue el pasado 25 de mayo cuando el cantante le pidió matrimonio a Beli, durante una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona, el cual rentó sólo para ellos por una noche.