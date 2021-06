Khloé Kardashian responde luego de ser criticada por sus comentarios sobre el reciclaje

"No se trata de ser perfecto", escribió la fundadora de Good American. "Se trata de aprender y, con suerte, hacer pequeños cambios para nuestro futuro. Santo cielo. De todos modos, me encanta cuando me educan sobre cómo hacer un cambio en nuestro mundo. No duden en enviarme algunos consejos".

Khloé también publicó que cualquiera que diga que está "avergonzando a las personas es una tontería", dado que todavía se considera "una niña en estas cosas".