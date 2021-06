Sergio Mayer responde a las críticas por bromear sobre "el acoso" de Issabela Camil

"Me encantó que me acompañó en mis recorridos. Si algo de verdad le agradezco a Issabela es que me acompañara, estuviera conmigo. Ella me decía: '¿A dónde vamos a ir hoy?' O sea, se levantaba, se iba conmigo, hacía recorridos, me acompañó con la gente y parte de esta travesía y este éxito se lo debo a esta gran pareja, esta gran mujer, que de verdad es lo mejor que ha pasado en la vida", declaró Mayer en un reciente encuentro con los medios.