Scott Disick comparte foto de su novia, Amelia Hamlin, desnuda

Scott Disick comparte una atrevida imagen de publicación de Amelia Hamlin, y ella tenía algo que decir sobre eso...

El 6 de junio, la estrella de Keeping Up With The Kardashians subió una foto atrevida de su novia con un sujetador y un conjunto de lencería tanga en su historia de Instagram. En la foto, se ve a la hija de Lisa Rinna aparentemente alcanzando algo en una estantería de espaldas a la cámara. "Un poco más alto", escribió Scott. "Casi llegamos."