Stephanie Salas explica lo que quieren lograr con sus acciones legales contra la serie de Luis Miguel

Su madre y su hermana, Camila Valero, tomaron sus redes para respaldar a la modelo.

"Creo que a partir de esto se puede desatar una ley que proteja, y me he estado asesorando", dijo Stephanie 'Venga la Alegría'. "Creo que existe esa ley en la que ya no se debe divulgar en las redes sociales el mal uso de una persona, en donde estás pasando a agredir su intimidad, su cuerpo.