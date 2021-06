10 políticos LGBTQ que se destacan actualmente

"Si pudieras haberme ofrecido una pastilla para ser heterosexual, me la habría tragado antes de que pudieras darme un trago de agua", dijo Buttigieg. "Es algo difícil de pensar ahora. Si me hubieras mostrado exactamente qué era lo que me hacía gay, lo habría cortado con un cuchillo".

Añadió: "Gracias a Dios no había pastilla. Gracias a Dios no había ningún cuchillo".