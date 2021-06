Ricky Martin recuerda haberse sentido “violado” por esta pregunta sobre su sexualidad

"Lo que pasa es que estaba rodeado de amigos que me decían, '¡No! No salgas que será el final de tu carrera'", recordó la cantante. "Fueron personas que me aman, personas que tienen buenas intenciones y personas que simplemente fueron víctimas de la homofobia. Ya sabes, crecí en esta cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, que mis sentimientos eran malvados. Y si a eso le agregas que, ya sabes, yo era como un rompecorazones, como un símbolo sexual".