Khloé Kardashian y su familia conmemoran el fin de KUWTK de una forma muy especial

Como KUWTK termina después de 20 temporadas, Khloé quiere crear algo significativo para que la familia Kardashian-Jenner recuerde el show.

"Sería tan bueno terminar con Keeping Up With the Kardashians con algo que sea tangible para nosotros en los próximos años", explica Khloé. "Y creo que deberíamos hacer una cápsula del tiempo propia y cada miembro de la familia debería poner algo que realmente se les haya enviado y que en 10 años cuando desenterremos esto, los traerá de vuelta a algo sobre el show. Siento que esto es un hermoso homenaje para decirle adiós a Keeping Up".