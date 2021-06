Así es cómo se siente Kourtney Kardashian sobre la “presión” de volver con Scott Disick

¿Una gran familia feliz?

En un adelanto exclusivo de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian deja caer una bomba sobre si considera o no volver a estar con su ex Scott Disick en el futuro.

Los ex comparten tres hijos: Mason (11), Penelope (8) y Reign (6). Mientras que Kourtney y Scott están saliendo actualmente con otras personas -Scott está vinculado a la modelo Amelia Hamlin y Kourtney ha encontrado el amor con el baterista de Blink-182 Travis Barker- tanto Scott como Kourt estaban solteros en el momento de filmar este episodio de KUWTK.