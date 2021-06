¿Cómo es trabajar 24/7 con las Kardashian-Jenner? Farnaz Farjam lo sabe y nos cuenta todo al respecto

Pero volviendo a las risas, Farnaz también nos compartió cuál es su episodio favorito, y nos ofreció un hilarante insight de uno de los momentos más épicos del show.

"Obviamente amo el episodio con Shorty el desamparado", dijo. "Pero mi episodio favorito tiene que ser el de República Dominicana, cuando Kris Jenner tuvo una reacción alérgica y su labio se hinchó".

"Es mañana, ella me llamó y me dijo que no podía filmar porque estaba teniendo una reacción alérgica, así que corrí hasta su habitación y ella movió su mano de su labio, como lo hace frente a la cámara, y yo me caí al piso riendo, y le dije, ‘Tienes que filmar, y tienes que mostrarle a tu familia tu reacción alérgica, exactamente como me la mostraste a mi", relató. "Y ella fue una gran campeona al respecto, y lo hizo. No lo sé, ese siempre será uno de esos momentos que yo siempre recordaré. Me reír, me hace amarlas, porque están dispuestas a ser ellas mismas"