JoJo Siwa explica por qué quiere deshacerse de este beso heterosexual en su próxima película

Bounce, una adaptación de la novela para adultos jóvenes de Megan Shull, trata sobre una adolescente que desea poder cambiar a su familia por una nueva en Nochebuena. Susan Johnson, quien dirigió To All the Boys I've Loved Before, se desempeñó como directora de la próxima película, que también fue producida por Will Smith a través de su compañía, Westbrook Studios.

Además de protagonizar Bounce, Siwa también protagonizará el próximo musical de verano de Nickelodeon, The J Team. La bailarina profesional también estará ocupada escribiendo y grabando su próximo álbum, y está programada para comenzar a hacer giras en 2022.