La sorpresa que organizó Kourtney Kardashian para Reign Disick es simplemente mágica

Kourtney, quien claramente tiene algún tipo de relación especial con el hada de los dientes, señaló en su Story, "Solo el hada de los dientes tiene la llave de esta puerta de hadas".

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también compartió la nota, escrita en papel con forma de diente, por supuesto, que el Hada de los Dientes le dejó a Reign. "Soy demasiado pequeño para traerte un juguete", decía la nota, que estaba colocada en un adorable buzón del tamaño de un hada. "Usa este $ para elegir uno que te guste".