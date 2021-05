El posible nuevo paso en la carrera de Andrea Meza luego de Miss Universo

Durante una entrevista, la reina de belleza reveló su más grande sueño en este tema, señalando que no era ninguna improvisada en la materia.

"... Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta...", señaló.