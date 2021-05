Marilyn Manson vuelve a ser demandado por violación y abuso sexual

Una fuente cercana a Manson le dijo a NBC News que el video descrito tenía un guion. Un representante del equipo de Manson negó rotundamente las acusaciones de Doe.

"La actriz de la película era una adulta que también había aparecido en un video musical anterior llamado The Long Hard Road Out of Hell", explicó la fuente. "El cortometraje con guion estaba destinado a ser un video adicional para el lanzamiento de un próximo álbum, pero nunca se lanzó".