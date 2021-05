La verdadera razón por la que Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity 2

"Lo que pasó puntualmente el día del escándalo es que tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba. Quería que le arreglen al jurado para quedarse, sino no iba", relató el periodista a los panelistas.

"¿Qué pasó? El productor le dijo que no, que esas cosas no se arreglan, que no vaya. Y por eso no fue. Todo esto lo van a desmentir, obviamente", pero el periodista afirma que su información es de una muy buena fuente dentro de Telefe.

Finalmente, Yanina Latorre leyó un mensaje que recibió, que confirmaría los dichos de De Brito: "Dicen que apagó todos los teléfonos y no atendió nunca más a la producción porque sabía que lo iban a eliminar".