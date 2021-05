¿Por qué Paul Rudd y Cole Sprouse se perdieron la reunión de Friends?

En cuanto a por qué Rudd, quien interpretó al esposo de Phoebe, Mike, y Sprouse, quien interpretó al hijo de Ross, Ben, no participaron en la reunión, parece que había demasiadas estrellas para encajar en tan poco tiempo.

"Bueno, no podíamos tener a todo el mundo, porque es sólo una hora y 45 minutos. Y tienes que prestar atención, el tema principal del programa tiene que ser sobre los seis miembros del elenco", Ben Winston, quien dirigió el especial de reencuentro, compartió con TheWrap. "Así que no puedes tener demasiados cameos porque, por supuesto, hubo cientos de personas increíbles que estuvieron en Friends a lo largo de los años. Lamentablemente, no pudimos hacer que todos participaran".