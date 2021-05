Kanye West regresa a KUWTK para darle una épica sorpresa

E!

La impresionante serie de atuendos, incluso con accesorios con joyas, zapatos y sombreros, dejó a Kris sin palabras.

"No puedo creer en lo que me estoy metiendo", explicó Kris más tarde en un confesionario. "Esta es una de las sorpresas más grandes que he tenido en toda mi vida. Ciertamente es muy generoso, muy amable, pero el tiempo y la energía que tomó Kim es el regalo más asombroso que he visto en mi vida".