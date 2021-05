¡Mr. Big está de vuelta! Confirman a Chris Noth para el reboot de Sex and the City

Chris Noth estará absolutamente en el reboot de Sex and the City.

El miércoles, 26 de mayo, HBO Max confirmó que el actor de 66 años volverá a interpretar su polarizante papel de Mr. Big para el próximo revival, titulado And Just Like That. El productor ejecutivo Michael Patrick King conmemoró la noticia del casting al señalar que estaba "encantado de trabajar con Chris de nuevo", y agregó, "¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sex and the City sin nuestro Mr. Big?"

Eso mismo nos estábamos preguntando nosotros…