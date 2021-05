Karol G detalló los DMs que ella y Nicki Minaj se enviaron

Karol G nos contó en exclusiva todo sobre los mensajes directos de Instagram que se envió con Nicki Minaj.

Durante los Billboard Music Awards 2021 del domingo 23 de mayo, Karol G habló en E! Live From the Red Carpet sobre cómo surgió su explosiva colaboración con Nicki Minaj.

¡Y aparentemente, todo pasó en los DM! Karol, de 30 años, bromeó diciendo que todos los artistas deberían intentar enviar mensajes a sus ídolos en Instagram, diciendo: "¡Pruébalo! ¡Inténtalo, porque eso funcionó para mí!"

La estrella colombiana explicó: "Solo un día me di cuenta de que Nicki comenzó a seguirme en Instagram ... Yo estaba como," Oh, Nicki Minaj está comentando mis fotos ", y agregó:" Así que le envié un DM ". Oye, hagamos una canción '. Ella dijo algo como, 'Sí, me encanta lo que estás haciendo'".

Después de que Karol le envió los primeros acordes de "Tusa", dijo que Nicki escribió su propio verso el mismo día. ¡El resto es historia!

Como la propia Karol G dijo, "Creo que es una canción para mi generación".