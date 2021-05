Mira todos los looks de la alfombra roja de los Billboards Music Awards 2021

Grandes jugadas fashionistas... Nada mejor que una alfombra roja musical para esto.

Seguro que ha sido un año de gran éxito para la música, y en los Billboard Music Awards 2021, los fanáticos pueden esperar celebrar a los artistas responsables de esos bops.

Antes de la hora del espectáculo, The Weeknd arrasó en la primera ronda de anuncios de ganadores con siete premios, seguido por el rapero Pop Smoke con cuatro y Bad Bunny con tres.

Los espectadores también deben prepararse para algunas actuaciones increíbles de Alicia Keys, Pink y Duran Duran. Ya estamos preparando nuestros micrófonos de karaoke para proporcionar respaldo.

Además, ¡también habrá música nueva! DJ Khaled, H.E.R. y Migos estrenarán su sencillo "We Going Crazy" y la sensación del K-pop BTS realizará el debut televisivo mundial de su pista en inglés, "Butter". Atrévete a decir que va a ser dinamita.

Actuaciones increíbles y nuevos lanzamientos, ¿podríamos pedir más? Bueno, sí, en realidad, porque si esta ceremonia se parece en algo al año anterior, también podemos esperar que las celebridades rocken ('n roll) en la alfombra roja.