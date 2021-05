Así es como Diego Boneta ha evitado que la fama se le suba a la cabeza

Diego Boneta no podía sentirse más satisfecho con sus logros y lo que esto representa para su país.

"Llevando el nombre de México en alto para demostrarle a los mexicanos y al mundo que la podemos hacer donde sea", dijo recientemente en entrevista. "No hay nada que me dé más orgullo que ser mexicano. No hay nada que me dé más felicidad que el ver que finalmente ya es un plus el ser latino en Hollywood. Y me encanta el que cada vez haya más mexicanos y más latinos en Hollywood, porque se están dado cuenta de la importancia y el talento que hay en Latinoamérica".