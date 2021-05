Lady Gaga revela que estuvo embarazada tras ser víctima de una violación

"La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda". Continuó diciendo que más recientemente se ha enfrentado a los impulsos de autolesión.

"¿Sabes por qué no es bueno cortarse? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor". Agregó: "Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: 'Mira, me duele'". No ayuda".

Stefani Joanne Angelina concluyó con una nota esperanzadora, explicando que después de varios años aprendió "todas las formas de salir adelante. Todo comenzó a cambiar lentamente"