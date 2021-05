Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos "muy felices" tras reunirse en Los Ángeles

Otra fuente le comentó a E! News que "Ben definitivamente buscó" a J.Lo y que los dos "están hablando y planean volver a verse".

Ni Jennifer ni Ben han comentado sobre el estatus de su relación. Sin embargo, la semana pasada, la actriz de Hustlers publicó en Instagram un video promocionando su álbum de 2002 This Is Me ... Then, que presenta canciones inspiradas en su relación pasada con el actor. La publicación incluía clips de ella misma del video musical Jenny From the Block, protagonizado por Ben.

"Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This Is Me ... Then es mi disco favorito que he hecho ... ¡Hasta ahora!", escribió en su publicación. "Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers, que lo ayudaron a volver a entrar en las listas de popularidad OTRA VEZ, después de 19 años... Aquí hay un pequeño #TBT #ThisIsMeThen".