El príncipe Harry por fin habla de sus fotos desnudo en Las Vegas

Harry, quien se ha asociado con Oprah Winfrey en la próxima serie de Apple TV+, The Me You Can't See, también recordó haber intentado evitar ser visto en un supermercado mientras se reunía con su entonces futura esposa, Meghan Markle.

"La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera y se quedara conmigo, nos encontramos en un supermercado en Londres, fingiendo que no nos conocíamos, enviándonos mensajes de texto desde el otro lado de los pasillos", describió él. "Había gente mirándome, dándome todas esas miradas raras y viniendo hacia mí y diciendo 'hola' o lo que sea".

Si bien pudo haber sido un piloto del ejército, no era tan experto en la compra de cosas para la cocina. "Le envié un mensaje de texto diciendo, '¿Es este el correcto?'", recordó. "Y ella dijo, 'No, quieres papel de pergamino'. Y yo dije, '¿Dónde está el papel de pergamino?'"