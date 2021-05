Joshua Bassett habla de su sexualidad tras declarar que salía del clóset por Harry Styles

Después de sus recientes comentarios sobre Harry Styles, Joshua Bassett emitió un comunicado sobre su sexualidad.

El actor de The High School Musical: The Musical: The Series quiso aclarar en Twitter luego de que en una entrevista anterior hablara de "salir del clóset".

"Toda mi vida, la gente me ha contado mi sexualidad. La gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que defienden el amor y la aceptación".