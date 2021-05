Miley Cyrus celebra el romántico tributo que le hizo a Liam Hemsworth

Miley parecía hacer referencia al ex esposo Liam Hemsworth, aunque no lo mencionó. La ex pareja reavivó las cosas en 2015 y residieron juntos en Malibú hasta su divorcio de 2019.

"Hoy es el cuarto aniversario de Malibu. Una canción sobre un lugar y una persona que en ese momento amaba mucho. Ese amor fue correspondido más allá de lo que podría describir aquí con libertad y escapismo".