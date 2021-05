Angelina Jolie bromea sobre su vida de soltera y la crianza de niños "cool"

Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Los hijos adolescentes de Angelina no solo "cuidan" de ella; más bien, son una familia muy unida. "Somos un gran equipo, así que tengo mucha, mucha suerte", enfatizó Jolie. "Yo siempre soy la que se preocupa, pero no tengo que preocuparme por ellos. Son personas geniales".

Interpretar a una madre dedicada en el nuevo drama de HBO Max, Those Who Wish Me Dead, no fue muy distinto a la realidad de Angelina.