La triple cita de Kylie Jenner, Travis Scott, Kendall Jenner, Devin Booker, Hailey y Justin Bieber

Míralos y conoce todos los detalles en el video de arriba.

Si bien el cumpleaños de Travis Scott fue oficialmente el 30 de abril, el rapero mantuvo la fiesta durante el primer fin de semana de mayo mientras estaba en Miami con Kylie Jenner. Según una fuente, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y Travis tuvieron una noche movida que comenzó con una cena.