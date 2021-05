Kendall Jenner le responde a quienes dudan de su lucha con la ansiedad

"Creo que estar sobrecargado de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que de alguna manera lo descontroló", dijo. "He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar y necesito que alguien me ayude. A veces creo que me estoy muriendo".

Mientras soporta esta batalla personal, Jenner sabe que no todos van a ser comprensivos. "Habrá gente que diga, 'Oh, está bien, ¿de qué tiene que preocuparse? ¿De qué tiene que estar ansiosa?' Y nunca me sentaré aquí y diré que no soy afortunada. Sé que vivo un estilo de vida increíble y muy privilegiado. Soy una chica muy bendecida".