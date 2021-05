Kourtney Kardashian reacciona ante quienes la culpan por el fin de KUWTK

E!

"¿Por qué? ¿Porque has dicho antes que no te encanta filmar y cosas así, así que asumen que eres tú quien tomó la decisión?", dijo Scott intentando defenderla. "¿Te molesta?"

"Sí, lo dicen como una broma, pero estoy segura de que hay gente que realmente lo cree", respondió Kourtney.

Scott dijo que "obviamente no es cierto" y que terminar KUWTK fue una decisión familiar. Kourtney estuvo de acuerdo e incluso reveló que esta no es la primera vez que las Kardashian cuestionan si continuar o no la serie.

"Cada vez que termina nuestro contrato, siempre tenemos esta conversación como, '¿Queremos seguir haciendo esto? ¿Con qué estamos contentos? ¿Qué queremos hacer?'", explicó Kourtney. "Si todos quisieran seguir haciéndolo, estoy segura de que yo también lo habría hecho. A menos que encontrara mi isla a la que mudarme..."

Pero Scott parecía tener una razón personal por la que dudaba en despedirse de KUWTK. "Mi mayor temor es que nos separemos y no nos veamos tanto porque si no trabajamos juntos todos los días, seguramente no nos veremos todos los días", dijo Scott a la cámara. "Es muy triste para mí, ya sabes. Es como el final de una era".