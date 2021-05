Demi Lovato detalla su batalla “diaria” con su desorden alimenticio

La estrella de Camp Rock habló anteriormente sobre cómo luchó con su trastorno de alimentación mientras era observada de cerca por su equipo de management anterior.

"Mi bulimia empeoró mucho", explicó Demi en una aparición de 2020 en The Ellen DeGeneres Show. "Pedí ayuda y no recibí la ayuda que necesitaba. Entonces, estaba atrapada en esta, como, una posición infeliz. Aquí estoy sobria, y pienso para mí misma, 'tengo seis años sobria, pero me siento miserable. Me siento aún más miserable que cuando bebía. ¿Por qué estoy sobria?'"