Pink reescribió su testamento mientras batallaba con COVID-19

Amy Sussman/E! Entertainment/NBCU Photo Bank

Pink y Jameson finalmente se recuperaron y ella vivió para escribir su nueva canción, All I Know So Far. El sencillo se lo dedicó a Willow, ya que está lleno de las lecciones de vida que quería transmitir a su hija si no hubiera sobrevivido.

La canción también comparte el nombre del próximo documental de Pink, al que ella llama "el documental musical más auténtico" que ha visto.

No está claro si Pink: All I Know So Far mostrará la batalla de su familia con el coronavirus, pero Pink ha contado anteriormente cuán aterradora es realmente la enfermedad.