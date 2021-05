Khloé Kardashian y Kris Jenner pagaron 37 millones de dólares por un par de mansiones vecinas

El dúo madre-hija tiene un nuevo título: ¡Vecinas!

Khloé Kardashian y su madre Kris Jenner han pagado una buena suma por sus nuevas residencias conjuntas.

Después de los informes de que las dos estrellas de Keeping Up With the Kardashians compraron mansiones vecinas en la comunidad cerrada de Hidden Hills, ubicada en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, E! News supo que las dos propiedades cuestan un total de 37 millones de dólares.