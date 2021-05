Joe Jonas finalmente está listo para hablar de su “hermosa” hija Willa

Joe escribió un tributo a juego, que decía, "¡Jo**damente casado durante 2 años! Te amo, bub".

Sophie, de 25 años, ha explicado anteriormente cómo su esposo le salvó la vida cuando se conocieron hace cinco años. "Él estaba como, 'No puedo estar contigo hasta que te ames a ti misma, no puedo ver que me ames más de lo que te amas a ti misma'", le dijo al Sunday Times en 2019. "Eso fue algo, que él hiciera eso. Creo que, en cierto modo, me salvó la vida".

Aunque Joe ha guardado silencio sobre su nueva vida como padre, su hermano Nick Jonas recientemente compartió una idea de cómo le está yendo a Joe como padre primerizo. De hecho, la estrella de Jumanji le dijo a Entertainment Tonight en noviembre que Joe está criando a "la mejor" chica.