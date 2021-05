Como nosotros, Kim Kardashian sigue llorando la salida de Regé-Jean Page de Bridgerton

¿Aún estás molesta porque Regé-Jean Page no regresará para la segunda temporada de Bridgerton? Kim Kardashian también.

Cuando la banda sonora de Bridgerton comenzó a sonar en medio de su cita en el spa, la estrella de Keeping Up With the Kardashians recurrió a Instagram para lamentar la partida del Duque de Hasting. "¡Todos los sentimientos están volviendo!", escribió Kim. "¿Por qué está encendida la banda sonora de @bridgertonnetflix mientras trato de relajarme y hacerme un facial?"

La música fue un puñetazo en el estómago, como lo sería para cualquier verdadero superfan. "Podría empezar a llorar pensando en que el Duque no va a volver", continuó. "¡¡¡Justo cuando pensé que lo había superado!!!"