Anna Faris revela por qué nunca habló de sus "problemas" con Chris Pratt durante su matrimonio

Y aunque desde entonces ambos han seguido adelante y se llevan bien (ya que son padres de su hijo de 8 años, Jack), Anna compartió algunas lecciones que ha aprendido en el camino.

"Para mí, creo que después de cada ruptura, en algún momento me doy cuenta de que había muchas cosas que ignoré y que realmente no debería haber hecho", explicó la actriz en el episodio del 3 de mayo de Anna Faris Is Unqualified, con Rachel Bilson como la invitada. "En retrospectiva, sentí como si mi mano hubiera sido forzada. Nunca fue una decisión independiente".