Erika Buenfil fue víctima de un intento de extorsión telefónica en México

Tras enviar el mensaje pidiendo ayuda, la actriz recibió el apoyo del relacionista público Víctor Khun, quien además fue a visitarla para confirmar que se encontrara a salvo. Según relató, Buenfil ya levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes.

"En ese momento no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien", concluyó.