Kylie Jenner celebra el cumpleaños 29 de Travis Scott compartiendo fotos inéditas de él y Stormi Webste

Ella también compartió una foto del dúo padre e hija posando juntos en una entrada, una de ellos por la ciudad con mascarillas y una de Stormi dándole un beso adorable a su padre en la mejilla.

Los amistosos ex y padres le dieron la bienvenida a su hija Stormi, de tres años, el 1º de febrero de 2018. Previamente, Travis y Kylie celebraron su tercer cumpleaños en Turks & Caicos. Si bien el dúo actualmente no está unido románticamente, siempre se apoyan mutuamente.

Por supuesto, Kylie no fue la única estrella de Keeping Up With the Kardashians en desearle a Travis un feliz cumpleaños.