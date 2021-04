Mama June lo cuenta todo sobre su sobriedad, su novio y su adicción millonaria a la cocaína

A Mama June Shannon no le gusta pensar en sí misma como un ícono de los reality shows.

En cambio, la estrella de Toddlers & Tiaras ve su fama televisiva simplemente como el resultado de ser "una persona real".

Mama June se sentó virtualmente con Andy Cohen, para el nuevo show de E! For Real: The Story of Reality, para reflexionar sobre su década de estrellato que ha estado plagada de drama, incluida una adicción a las drogas y un arresto muy público.