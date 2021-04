Tefi Valenzuela deja atrás la polémica con Eleazar Gómez y presume su nueva relación

"Creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida no se va a reparar con esto", aseguró Tefi Valenzuela en sus redes sociales tras la salida de Eleazar Gómez del Reclusorio.

"Ahora no sé por qué la figura y la línea se movió de esta manera, pero tengo que aceptarlo, quizás, pero no siento que se esté haciendo justicia si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia. Él va a venir a firmar una carta y dinero. ¿Realmente sienten que eso es lo que las víctimas quieren?", agregó.