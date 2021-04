Billie Eilish comparte el “muy vulnerable” mensaje detrás de su nueva canción Your Power

"¡MI NUEVO ÁLBUM Happier Than Ever SALE EL 30 DE JULIO!", escribió en una publicación con la portada. "Esta es mi cosa favorita que he creado y estoy tan emocionada y nerviosa y MÁS DESEOSA de que lo escuchen. Ni siquiera puedo decirles. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como lo siento por este. Espero que sientas lo que yo siento. ¡¡Ademássss nueva canción el jueves a las 9 am pt también!!"

Ella también mostró en su historia de Instagram la lista completa de canciones en una publicación que luego eliminó, donde reveló títulos de canciones como I Didn't Change My Number, Billie Bossa Nova, Getting Older y GOLDWING. El disco también incluye Therefore I Am, el sencillo que ella lanzó en noviembre pasado.