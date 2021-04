Descubre por qué Andy Cohen se sintió “intimidado” al dirigir la reunión de KUWTK

Cohen especuló que la matriarca Kris Jenner quería evitar cualquier comparación con otros episodios de reencuentro de reality, como, por ejemplo, la famosa franquicia Housewives de Cohen en Bravo. "Creo que Kris, muy conscientemente, no quería que tuviera el rango que tienen algunas reuniones de amas de casa o el nivel de acritud", confesó.

Sin embargo, Cohen usó un eslogan de la ex estrella de Real Housewives of New York Bethenny Frankel como inspiración, "Mi objetivo era hablar de todo [...] para mencionarlo todo", dijo Cohen, aclarando que no había ninguna expectativa de que las Kardashian compitieran en la pantalla al estilo Real Housewives of New Jersey.