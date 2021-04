Lista completa de ganadores de los Oscars 2021

The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 compiten por el premio más importante de la velada. Mank se dirige a la entrega de premios con la mayor cantidad de nominaciones, obteniendo 10 a su favor. Mientras tanto, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 le siguen con seis cada una.